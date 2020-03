Rareş Bogdan explodează la adresa celor care profită de criză: "Blestemaţilor! Vă doresc faliment şi şomaj, speculanţilor!" Mesajul prim vicepresedintelui PNL vine, totusi, in contextul in care guvernul Orban nu a luat masuri pentru plafonarea preturilor, in ciuda faptului ca in spatiul public s-a discutat intens despre aceasta necesitate. "Blestemaților! Va doresc faliment și șomaj, speculanților! Dar sa nu veniți apoi sa plangeți, caci meritați sa putreziți in inchisori! Faceți trafic cu nenorocire, luați pensionarilor, familiilor cu copii, nevoiașilor de toate felurile, speranța, le sporiți temerile ca ar putea muri de foame! Nu aveți niciun dram de suflet?

