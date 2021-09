Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu și-a anunțat, la Consiliul Național al PNL de duminica echipa de prim-vicepreședinți și vicepreședinți pentru Biroul Executiv al PNL. Prim-vicepreședinți: Rareș Bogdan (prim-vicepreședinte Comunicare și Relații Internaționale); Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova…

- Europarlamentarul Rares Bogdan a fost reconfirmat in functia de prim-vicepresedinte al PNL duminica la Consiliul National al partidului, dupa ce a castigat in fata lui Adrian Vestea, din echipa lui Ludovic Orban, afirma surse liberale. Conform surselor citate, Rares Bogdan, care a candidat…

- Consiliul National al PNL se reuneste duminica, pentru a alege secretarul general, prim-vicepresedintii si vicepresedintii si pe ceilalti membri ai Biroului Executiv al partidului, dupa ce Florin Citu a fost ales de Congres presedinte al formatiunii. Update 18:51: Europarlamentarul Rares Bogdan a fost…

- Florin Cițu a caștigat ieri alegerile interne pentru șefia PNL, dupa o lupta acerba cu Ludovic Orban. Robert Sighiartau, un susținator al lui Florin Cițu va ramane in echipa acestuia, se pare, insa pe o poziție inferioara. Acesta nu va mai fi secterar general al partidului, ci cel mai probabil unul…

- Florin Citu a stabilit cu echipa sa de sustinatori oamenii pe care ii vor propune pentru functiile din Biroul Executiv la alegerile de la Consiliul National. Potrivit surselor „Adevarul”, cei patru prim-vicepresedinti ai PNL vor fi Iulian Dumitrescu, Rares Bogdan, Gheorghe Flutur si Lucian Bode

