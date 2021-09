Stiri pe aceeasi tema

- „Guvernare iresponsabila și mincinoasa! Asta avem. Un premier și-un președinte care nu-și asuma nimic. Pandemia e grija altora, problemele sunt ale romanilor. Fratele cel mare il bate pe umar pe cel mic și-i zice: „Lasa, Florine, cainii latra, ursul trece. Romanii țipa, noi ne vedem de interesele noastre…

- Miza actualei batalii e dezvoltarea Romaniei, care, deși toate partidele și tendințele din societate o doresc, e vazuta in mod diferit cand vine vorba despre caile de urmat. Soluțiile ne despart și niciuna dintre variante nu are majoritate in societate. Nici președintele Iohannis și nici cealalta tabara…

- Europarlamentarul liberal Rares Bogdan, prim-vicepresedinte al PNL, a afirmat, luni seara, ca USR PLUS are posibilitatea sa revina cu ministrii in Guvern, in afara de Stelian Ion. "Cred ca oamenii acestia nu au inteles ca nu pot fi intr-o revolutie continua", a declarat Rares Bogdan. Liberalul a precizat…

- Europarlamentarul și prim-vicepreședinte PNL Rareș Bogdan a vorbit dupa votul in unanimiatete dat de BPN al PNL pentru premierul Florin Cițu. Bogdan arta ca programul de investiții Anghel Saligny joaca un rol major pentru dezvoltarea Romaniei, asta deoarece Romania nu inseamna doar orașe. De…

- Puține lucruri se cunosc despre viața personala a lui Florin Cițu, un politician care a studiat in Statele Unite și a ajuns in Parlament dupa ce activat mai mulți ani in domeniul bancar. Premierul Romaniei a ținut sa pastreze discreția in legatura cu viața lui personala și a facut publice puține lucruri…

- Marți seara, tabara lui Florin Cițu s-a intalnit la Vila Lac.”S-a convocat BPN statutar. Va fi la 10:30.Am incercat sa il convoace actualul președinte al partidului, dar nu a dorit. Noi consideram ca Romania trebuie condusa. Il vom valida pe Dan Vilceanu pentru funcția de ministru al Finanțelor. In…

- Ludovic Orban vrea convocarea unei ședințe urgente, vineri, in PNL, in care sa se decida retragerea sprijinului politic pentru Florin Cițu, dupa ce premierul l-a demis, fara a consulta partidul, pe Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Prim-vicepreședinte al PNL, Rareș Bogdan nu crede ca…

- Florin Cițu i-a spus, marți, lui Ludovic Orban, in timpul alegerilor de la Sectorul 4, ca impreuna trebuie sa ii condamne pe colegii care „isi fac propriii colegi lichele, tradatori”. Cițu a spus ca il susține pe Pavel Popescu ca președinte la PNL Sector 4, dar Orban nu are aceeași opțiune. In timpul…