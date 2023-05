Rareș Bogdan e în opoziție? Colegul de partid al lui Ciucă ceartă Guvernul că nu le dă bani profesorilor Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan se comport de parca ar fi in opoziție. Printr-o postare pe Facebook, colegul de partid al lui Ciuca cearta Guvernul ca nu le da bani profesorilor. Europarlamentarul Rareș Bogdan arata ca este inadmisibil sa nu poți plati salariile profesorilor, dar sa platești pensile speciale: ” Nu poți sa-ți intorci buzunarele pe […] The post Rareș Bogdan e in opoziție? Colegul de partid al lui Ciuca cearta Guvernul ca nu le da bani profesorilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

