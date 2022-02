Lideralii s-au reunit, luni, in ședința, pentru a aduce critici la adresa PSD. Prim-vicepreședintele Rareș Bogdan a fost primul care și-a exprimat nemulțumirile fața de modul cum funcționeaza coaliția. Acesta și-a intrebat colegii, daca PNL mai este la putere sau nu, pe fondul scandalurilor din Coaliția cu PSD și UDMR. „Sunt foarte ingrijorat de modul […] The post Rareș Bogdan e furios: „Noi suntem la putere sau pe langa putere?” / Tensiuni in ședința PNL first appeared on Ziarul National .