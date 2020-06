Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat de jurnalistul Victor Ciutacu daca va intra in izolare daca se intoarce din Belgia, Traian Basescu a explicat ca o sa faca "ce stabileste Guvernul". "Am fost adeptul mentinerii starii de urgenta pana pe 15 iunie. Nu pot sa critic ceea ce am sustinut. Riscul de a ne intoarce intr-o…

- "Ma astept la rationalitate, ca politicienii sa fie rationali si sa inteleaga ca masurile sunt luate pentru cetatenii Romaniei. In Belgia abia aseara s-au deschis pietele si magazinele. Masurile de relaxare anuntate de presedinte sunt peste cele enuntate de guvernul belgian. Ii rog pe politicieni…

- Președintele PRO Romania, Victor Ponta, a anunțat, luni seara, la Romania TV, ca va protesta in fața Guvernului daca se va vota prelungirea starii de alerta. "Ma duc eu sa protestez. Și singur, daca e cazul. Ma duc cu prieteni care platesc taxe. Daca se voteaza starea de alerta, ma duc sa protestez.…

- Intrebat daca nu este deranjat de derapajele de la Constituție ale președintelui și guvernanților, Ciolacu a raspuns ca iși dorește o motiune de cenzura, dar ca vrea sa o depuna cand are sanse. Ciolacu a spus ca in timpul starii de alerta PSD nu va depune o motiune de cenzura. Cum starea de alerta dureaza…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu susține miercuri, pe Facebook, ca a citit proiectul prin care va fi reglementata starea de alerta in Romania și se declarata „profund mahnit” de lipsa de pregatire și claritate privind masurile care trebuie intreprinse.„Un proiect scris pe repede inainte,…

- Pe 15 mai expira starea de urgența însa nu exista în prezent un act legislativ care sa mențina restricțiile pentru români. Trecerea de la starea de urgența la starea de alerta se face printr-un nou proiect de lege are de aceasta data trebuie decis în Parlament la propunerea Guvernului.…

- Rares Bogdan a sustinut ca nu are reprosuri pentru premierul Ludovic Orban privind modul in care este gestionata criza COVID-19, dar este de parere ca liderii liberali ar trebui sa comunice mai bine. "Nu se poate ca un vicepreședinte de partid sa afle de la TV masurile Guvernului”, a precizat…