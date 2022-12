Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadoarea Austriei la București și-a trimis adjunctul la intalnirea programata cu Klaus Iohannis. Șeful statului a discutat mai bine de o ora cu ambasadorii tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, dupa eșecul aderarii. Dar romanii sunt mai uniți ca niciodata. Refuzul austricecilor reprezinta…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca Romania nu ar fi fost acceptata in spatiul Schengen si daca Austria ar fi votat ‘pro’, pentru ca a candidat la pachet cu Bulgaria. „Am discutat astazi in Consiliul Politic National si despre aderarea Romaniei la spatiul Schengen. Am avut si un sondaj de…

- Dupa ce Consiliul Justitie si Afaceri Interne a respins, joi, aderarea Bulgariei si Romaniei la spatiul Schengen, primarul Emil Boc spune ca „am pierdut o batalie, dar nu și razboiul”, transmite Ziua de Cluj. ”Exista o stare de suparare și frustrare, dar intodeauna gasești putere sa mergi mai departe…

- Ylva Johansson spune ca Uniunea Europeana a luat deja masuri pentru raspunde preocuparilor Vienei in ceea ce privește stoparea valului de emigranți. Intrebata despre șansele reale de aderare, oficialul a spue ca „o dinamica foarte buna”. „Ma astept sa fie un Consiliu foarte dinamic, cu foarte mult angajament…

- Consiliul ALDE Europe – partidul liberal european din care face parte USR alaturi de alte 60 de partide – a adoptat o rezolutie prin care cere Consiliului JAI sa voteze in favoarea aderarii Romaniei la spatiul Schengen. Potrivit unui comunicat de presa transmis AGERPRES, rezolutia initiata de USR si…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, s-a intalnit, miercuri, cu omologul sau austriac, Gerhard Karner, caruia i-a prezentat date actualizate privitoare la modul in care Romania continua sa asigure protectia frontierelor externe in contextul fluxurilor migratorii pe ruta Balcanilor de Vest. „Aderarea…

- „Am abordat subiectul Schengen, subiect care in acest moment este in analiza la nivelul comisiei de specialitate. Am beneficiat de rezultatele comisiei de verificare care si-a desfasurat activitatea in perioada 10-12 octombrie, rezultate care au fost pozitive si care au permis continuarea procedurilor,…

- Parlamentul olandez a adoptat o rezolutie care stipuleaza ca Olanda nu ar trebui sa voteze pentru aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen, a anuntat joi, intr-o declaratie pentru AGERPRES, eurodeputata olandeza Sophia in’T Veld, coordonatoarea grupului Renew in Comisia pentru libertati…