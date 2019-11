Stiri pe aceeasi tema

- Tensiuni inainte de discuția de marți a lui Klaus Iohannis, pe care Rareș Bogdan o considera ”pe model american”, dar pe care presa o vede, mai degraba, drept una ”asemanatoare cu intalnirile electorale organizate de Viktor Orban”. La intalnirea prin care incearca sa substituie dezbaterea refuzata cu…

- Rareș Bogdan a facut marturisiri neașteptate despre dezbaterea anunțata de Klaus Iohannis. Ce se va intampla daca Viorica Dancila iși va face apariția? Ce se va intampla daca Viorica Dancila merge la dezbaterea anunțata de Klaus Iohannis? Școala Naționala de Studii Politice și Administrative (SNSPA)…

- Eurodeputatul PNL Rareș Bogdan a precizat pentru RFI Romania ca dezbaterea de marți a președintelui Klaus Iohannis va incepe la ora 19 sau 20, va fi organizata dupa model american, iar audiența estimata va...

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, s-a remarcat inca din perioada in care activa in presa drept un om care are darul de a ”profeți” mișcari ce zdrucina serios scena politica. Rareș Bogdan l-a ”profețit” pe Dacian Cioloș și ulterior s-a remarcat prin alte pronosticuri de calibru pe scena politica.…

- O profesoara universitara, participanta la Revoluția de la Timișoara, ii spune președintelui ca votul sau mergea spre el, dar ca are datoria sa mearga la dezbatere. Liderii de opinie și jurnaliștii sunt imparțiți. Unii susțin ca refuzul lui Klaus Iohannis este jignitor pentru electorat, in primul rand,…

- Fostul consilier al premierului și ministru, social-democratul Ilan Laufer, își critica colegii pentru ca nu îi fac campanie Vioricai Dancila în Diaspora, distribuind mesajului liderului PSD Franța care spune ca nu mai poate sta cu mâinile în sân și va tipari el însuși…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan avertizeaza, intr-o postare pe Facebook, ca se pregatește „ceva cumplit”. Reacția lui Bogdan vine in contextul in care fostul secretar general al PSD, Codrin Stefanescu, a afirmat ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa fie dat in judecata pentru toate „mizeriile”…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. "Am dubii ca Dancila va mai candida. Eu o susțin pe Dana Garbovan la Justiție. Mie mi s-a parut nefireasca demisia din magistratura, atat de rapida, și fara sa se consulte cu președintele, ca sa știe daca o accepta sau nu. Mi s-a parut ori pripita, ori ținta nu este ocuparea…