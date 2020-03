Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu anunța, luni, ca PSD este in continuare decis sa nu participe la votul de investire pentru Guvernul Orban 2. Marcel Ciolacu a afirmat ca acest lucru nu se va intampla, chiar daca CCR va decide ca nominalizarea lui Ludovic Orban pentru un nou mandat de premier este constituționala."Intotdeauna.…

- Avand in vedere recentele declarații ale Președintelui Consiliului Concurenței, domnul Bogdan Chirițoiu, vehiculate in spațiul public cu referire la SNTGN Transgaz SA și respectarea cadrului concurențial din Romania, declarații in care nu a precizat perioada la care se refera aceste investigații,…

- Comisia Europeana a lansat marți la nivelul UE, cu ocazia Zilei mondiale de lupta impotriva cancerului, o consultare publica cu privire la Planul european de lupta impotriva cancerului, care va contribui la elaborarea planului, va identifica domeniile-cheie și va analiza acțiunile viitoare, anunța…

- Romania respecta toate conditiile pentru aderarea la Schengen, a declarat, joi, premierul Ludovic Orban intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul Reprezentantei Permanente a Romaniei la UE, scrie Agerpres. El s-a intalnit, anterior, cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Am abordat…

- Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE) aseaza miercuri jaloanele negocierilor lor viitoare dupa Brexit - pe care premierul britanic Boris Johnson le vrea rapide, iar presedinta Comsiei Europene (CE) Ursula von der Leyen le preconizeaza ”dure”, relateaza AFP, potrivit news.ro.Intrevederea celor…

- Impasul politic generat de Brexit ar putea intra într-o noua etapa dupa adoptarea de catre Parlamentul Marii Britanii a proiectului de Acord privind retragerea din Uniunea Europeana propus de premierul Boris Johnson, potrivit Mediafax.Dupa victoria în scrutinul parlamentar anticipat…

- Presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen recunoaste ca o parte importanta din amanuntele planului sau de referinta pentru combaterea schimbarii climatice nu a fost inca finalizata, relateaza DPA. "Nu avem inca toate raspunsurile. Astazi este inceputul calatoriei", a spus Ursula…