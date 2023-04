Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Rareș Bogdan pune din nou la zid oficialii UE pe care ii acuza ca ii trateaza pe romani ca pe "cetațeni de mana a doua" și le cere "sa termine aceste negocieri scandaloase care ignora aspirația romanilor". "Daca in loc de Romania ar fi fost Germania, sau Franța, sau Olanda sau Austria,…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan atrage atenția liderilor din UE cu privire la consecințele faptului ca Romania nu e inca primita in spațiul Schengen, cu toate ca țara noastra a indeplinit toate cerințele.„Luxemburg este statul cel mai eurooptimist din UE, iar Romania este, acum, dupa decizia nedreapta…

- Procurorii DIICOT si politistii de frontiera fac, marti, 29 de perchezitii in judetele Timis si Caras-Severin, la o grupare formata din cetateni romani si sarbi care se ocupa cu traficul de migranti. Grupurile de migranti erau constituite in Serbia, din cetateni afro-asiatici, care erau racolati si…

- General Atomics MQ-9 Reaper, drona militara americana, cunoscuta și sub denumirea de Predator B. MQ-9, care ar fi fost interceptata marți de doua avioane de vanatoare rusești, este o drona militara folosita de Forțele Aeriene Americane pentru misiuni de supraveghere și intervenții militare. Americanii…

- Liderii Uniunii Europene au convenit la summitul de la Bruxelles o serie de masuri menite sa reduca numarul migrantilor care sosesc ilegal pe teritoriul UE, transmite vineri dpa. „Vom actiona pentru a intari frontierele noastre externe si a preveni migratia ilegala”, a declarat dupa summit presedinta…

- Valul de ger care a pus stapanire pe Romania va mai dura pana la finalul acestei saptamani, urmand ca de saptamana viitoare vremea sa se incalzeaza. „Ne regasim sub influența unei mase de aer polar ce a determinat temperaturi minime foarte scazute, temperaturi sub pragul gerului sub -10 grade in multe…

- Europarlamentarul REPER, Dacian Ciolos, sustine ca Romania are sanse sa adere rapid la spatiul Schengen, cu conditia ca presedintele Klaus Iohannis si Guvernul Ciuca sa faca un plan de negociere. „Din punctul meu de vedere, ar fi sanse sa aderam la Schengen si pana in vara, sub presedintia suedeza…

- Ministrul de Interne, Lucian Bod,e a anunțat, joi, reluarea discuțiilor cu Austria pentru aderarea la Schengen, la nivel de poliție și inspectorate de imigrari. „In ceea ce privește relația cu Austria, am discutat cu omologul meu austriac, Gerhard Karner, și sunt increzator ca in perioada urmatoare…