Rareş Bogdan, despre strategia PNL. "Vom încerca să declanşăm o a doua învestire" Europarlamentarul a dat de inteles ca PNL voia ca Guvernul condus de Ludovic Orban sa-si asume raspunderea asupra legii privind eliminarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. "Criza a fost declansata de PSD in momentul in care s-a opus practic introducerii celor doua tururi de scrutin de catre PNL. (...) Vrem anticipate, dar aveam pregatite alte masuri pentru anticipate. Doream sa treaca doua tururi de scrutin si in momentul in care dorim sa declansam calendarul anticipatelor sa mergem pe asumare pe sectia speciala", a spus Rares Bogdan, la Romania TV. Liderul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

