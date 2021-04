Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a adus un val de critici la adresa ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, a secretarului de stat Andreea Moldovan și la adresa lui Raed Arafat,șeful DSU, susținand ca trebuie facuta o analiza a situației de la Spitalul Foișor și apoi “sa fie stabiliți vinovații”.…

- Ședința cu scantei in cadrul PNL pe tema demiterii ministrului Sanatații. Președintele partidului a cerut insa „cumpatare in declarații” și a spus ca un cuvant pe aceasta tema ar trebui sa aiba și președintele Klaus Iohannis. „Am 100 de motive sa critic, 100, dar coaliția trebuie sa funcționeze, raspunderea…

- Liderii Coaliției s-au reunit luni, in ședința saptamanala, unde se așteapta sa tranșeze scandalul dintre PNL și USR care a izbucnit public, odata cu evacuarea spitalului Foișor și care a aruncat in aer nemulțumirile liberalilor la adresa ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu. Mai mulți liberali intenționeaza…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a vorbit, la Antena 3, despre cine trebuie sa dea explicații pentru ce s-a intamplat la Spitalul Foișor, dar și despre tensiunile din interiorul coaliției despre care se vorbește din ce in ce mai des in ultima vrem

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat, luni, ca "cineva" trebuie sa dea explicatii pentru ceea ce s-a intamplat la Spitalul Foisor din Capitala. "Vom vedea ce s-a intamplat vineri. In primul rand, modul in care functioneaza coalitia si ce s-a intamplat vineri seara intr-un moment in care…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, le-a cerut explicații lui Nicușor Dan, Raed Arafat, cat și managerului Ioan Cristian Stoica despre cum s-a ajuns la evacuarea pacienților la 23:30, de la Spitalul Foișor....

- Rareș Bogdan spune ca in coaliție nu exista nici pe departe probleme atat de grave precum le prezinta presa și ca USR și PNL au o relație buna. "Cel care cere inlocuirea echipei este premierul, care se bucura de sprijinul colegilor și al președintelui. Haideți sa facem o analiza, ce pot sa…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan i-a atras atenția șefului DSU Raed Arafat ca acesta „este la putere pentru ca niște lideri politici s-au batut” și ca nimeni nu este de neinlocuit, in contextul in care Arafat a semnat ordinul prin care pacienții Spitalului Foișor au fost evacuați cu scandal vineri…