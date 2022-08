Europarlamentarul Rares Bogdan sustine ca este nevoie ca statul roman sa "faca lumina" in ceea ce priveste afirmatiile privind specula in domeniul energiei, el aratand ca "atata timp cat statul roman, in toata componenta sa, nu reuseste sa faca lumina in aceasta chestiune, statul roman se prezinta ca un stat slab". El subliniaza ca PNL sustine economia de piata, dar doreste gasirea de solutii privind impozitarea intregului lant din domeniu, de la producatori pana la traderi.

