- Premierul Florin Cițu il contrazice pe șeful PNL Ludovic Orban privind notificarea coaliției legat de demiterea lui Alexandru Nazare din funcția de ministru al Finanțelor. Daca Orban a declarat ca nu știa de decizie, Cițu spune ca toți liderii coaliției au fost notificați. Citește și: Ludovic…

- De mai bine de o luna exista nemulțumiri legate de modul in care ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, iși desfașoara activitatea in cadrul ministerului. De altfel, chiar ieri a avut loc o discuție intre premierul Florin Cițu și liderul PNL Ludovic Orban legata de o posibila remaniere in acest guvern.Ar…

- Președintele PNL Ludovic Orban a anunțat joi ca nu a fost anunțat de catre premierul Florin Cițu ca il va remania pe ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. „Nu am fost anunțat de revocarea ministrului Finanțelor”, a spus Ludovic Orban. Potrivit informațiilor obținute pe surse de catre…

- Co-presedintii USR PLUS, Dacian Ciolos si Dan Barna, au afirmat, luni seara, ca nu au fost deranjati de declaratiile pe care Ludovic Orban si Florin Citu, aflati in campanie electorala interna, le-au facut in ultima perioada la adresa coalitiei.

- Coalitia de guvernare urmeaza sa se reuneasca, luni, in prima sedinta de la revocarea lui Vlad Voiculescu din functia de ministru al Sanatatii. Premierul Florin Citu a decis, miercuri, revocarea din functie a lui Vlad Voiculescu. El a anuntat initial ca interimatul va fi asigurat de vicepremierul…

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, exclude categoric un guvern minoritar, dar și o eventuala alianța cu PSD. Rareș Bogdan a declarat, miercuri dupa-amiaza, la Digi24, ca este nevoie mai mult ca oricand de responsabilitate, de „anularea tuturor orgoliilor și de a ințelege ca PNL este un partid…