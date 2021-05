Intrebat, luni seara, la B 1 TV, care este termenul limita de depunere a PNRR la Bruxelles, Rares Bogdan a afirmat: ”29 in aceasta luna, practic pana la 1 iunie el trebuie depus. 29 este ultima zi in care se poate trimite, pana acum au trimis 14 tari”. Rares Bogdan afirmat ca PNRR este ”un adevarat Plan Marshall pentru Romania”. ”Ce este foarte important este ca acest plan este un adevarat Plan Marshall pentru Romania. Niciodata Romania in istoria ei nu a primit 30 de miliarde, mai precis 29,2 miliarde de euro, intr-o formula extrem de clara pe care romanii trebuie sa o stie. Cel mai important…