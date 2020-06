Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, marti, la vila de protocol Vila Lac, cu reprezentantii conducerii PNL. Printre subiectele de discutie s-au aflat situatia partidului in sondaje dar si pregatirile pentru alegerile care, cel mai probabil, se vor desfasura la sfarsitul acestui an. Astfel, liberalii…

- Prim-vicepresedintele PNL, europarlamentarul Rares Bogdan, a lansat un atac dur, intr-o interventie la postul B1TV, la adresa lui Bogdan Glavan, consilier al lui Ludovic Orban, care ar fi spus ca nu-l intereseaza sa treaca pe la locul de munca și ca vrea doar sa-și incaseze salariul. Libertatea a dezvaluit…

- Rares Bogdan, prim-vicepresedinte PNL, a lansat, la B1TV, un atac dur la adresa lui Bogdan Glavan, consilier al premierului Ludovic Orban, dupa ce acesta ar fi fost surprins pe o inregistrare spunand ca nu este interesat sa isi indeplineasca atributiile de serviciu la Fondul de Garantare si ca doreste…

- „Va doresc sa nu fiți niciodata in situația mea, pentru ca eu trebuie sa raspund pentru tot felul de imbecili, care fac tot felul de cretinisme, pentru tot felul de indivizi… daca vrei sa iei 15.000 lei, stai ma acasa. Ca nu am venit la guvernare, nu am alergat ca nebunul un an de zile in toata tara…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a spus ca partidul lui, dupa alegerile Parlamentare, va guverna alaturi de cei de la Alianța USR-PLUS. Rareș Bogdan a mai declarat ca parteneriatul cu Alianța USR-PLUS va fi „un parteneriat pentru reformarea Romaniei". „Vom fi intr-un parteneriat absolut…

- Europarlamentarul a precizat ca in cazul celor „care incearca puterea de reacție și forța de reacție a statului roman nu trebuie sa existe mila”, facand referire la cazul interlopului Spartacus din Rahova care a fost arestat pentru instigare la violenta. „Sentimentul de insecuritate este cel care poate…

- Premierul italian Guiseppe Conte a reiterat duminica un apel ca Uniunea Europeana sa emita obligatiuni comune in zona euro pentru a demonstra solidaritatea blocului in combaterea crizei coronavirusului, transmite Reuters.Citește și: VIDEO - Scandal URIAȘ in Rahova: polițiștii au fost nevoiți…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a vorbit, vineri, la Realitatea TV, despre documentul "scurs " de la MAI care a provocat panica in Romania, in care se spunea despre o așa-zisa izolare totala a populației."Sunt in ultimele 2-3 zile unii care alearga dupa audiența. Greșeala nu a fost a jurnaliștilor,…