- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, se declara convins ca Ludovic Orban va fi demis prin motiune de cenzura si spera ca premierului "sa nu ii treaca prin cap" sa dea ordonanta de urgenta pentru modificarea legii electorale. "Motiunea de cenzura va trece! Ludovic Orban va trebui sa isi continue visele pe un…

- Președintele interimar al PSD a dezmințit varianta unei ințelegeri cu presedintele PNL, premierul Ludovic Orban. Marcel Ciolacu a dat de ințeles ca PSD are voturile necesare pentru ca moțiunea de cenzura sa treaca. "Sunt sigur ca acum avem voturile necesare sa treaca motiunea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni ca, in cazul in care va fi adoptata motiunea de cenzura, il va propune tot pe Ludovic Orban pentru functia de prim-ministru. "Da, si de data aceasta si data viitoare, tot pe domnul Ludovic Orban il voi propune premier", a spus presedintele, intrebat…

- Ramas la un lung dialog cu ziariștii, dupa momentul dedicat, la Cotroceni, supraviețuitorilor Holocaustului, presedintele Klaus Iohannis a raspuns și intrebarii, mereu reluate, pe cine va propune premier daca trece moțiunea de cenzura a PSD. Președintele a declarat ca, in cazul in care va fi adoptata…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la Palatul Cotroceni, ca il va propune premier tot pe Ludovic Orban, daca moțiunea de cenzura din Parlament impotriva Executivului Orban va trece de votul aleșilor.Citește și: PNL cedeaza parțial in fața USR in scandalul privind viza de flotant…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la Palatul Cotroceni, ca il va numi premier tot pe Ludovic Orban, in cazul in care motiunea de cenzura anuntata de PSD va avea succes in Parlament. "Da, si de data aceasta si de data viitoare, tot pe domnul Ludovic Orban il voi propune premier", a spus presedintele,…

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, considera ca decizia Guvernului de a-și angaja raspunderea parlamentara pentru alegerea primarilor in doua tururi este o "linie roșie peste care nu se poate trece", precizand ca in cazul in care acest procedeu va fi validat, s-ar creea un precedent foarte…

- "Daca se contureaza semnaturi suficiente pentru a depune o motiune de cenzura pe procedura asumarii raspunderii, atunci UDMR va sustine procedura motiunii. Da, vom vota motiunea atunci. Este o decizie care era vizibila, in momentul in care am discutat cu liberalii pe conturarea actualului guvern,…