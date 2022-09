Rareș Bogdan, despre mărirea pensiilor cu 16%: Dacă nu se găsește resursa bugetară, Câciu să plece acasă Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat, sambata, in cadrul emisiunii „Deschide lumea”, de la Realitatea PLUS , ca daca nu va fi gasita o sursa de majorare cu 16% – așa cum prevede legea – atunci ministrul Finanțelor Adrian Caciu „trebuie sa plece acasa”. Contactat telefonic, ministrul Finanțelor nu a dorit sa intervina pentru a comenta pe marginea acestui subiect. Cele mai relevante declarații „PNL dorește marirea pensiilor și considera ca 10% este foarte puțin. PNL dorește marirea pensiilor cu cat a ramas pana la 40%. Noi am marit odata cu 14%, altatdata cu 10%… Acum avem o crestere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

