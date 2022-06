Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Coaliției REFUZA sa comenteze legile securitații naționale, care pun Romania la picioarele serviciilor de informații Liderii Coaliției refuza sa vorbeasca public pe tema legilor securitații naționale, iar PSD, PNL și UDMR evita orice discuție despre cum ar trebui sa arate viitorul pachet de…

- Turistii se pot caza in hotelurile din statiunile de la Marea Neagra cu tarife ce pornesc de la 34 de lei pe noapte de persoana, incepand din 22 mai, in programul social “Litoralul pentru toti”. Potrivit unui comunicat al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), preturile sunt cu pana la…

- Anton Rog, director General al Centrului National Cyberint din cadrul Serviciului Roman de Informatii, a vorbit pentru „Adevarul” despre principalele amenintari la adresa securitatii cibernetice a Romaniei si despre evolutia atacurilor cibernetice in contextul razboiului din Ucraina.

- Cristian Diaconescu, fost șef al diplomației romane, a comentat recenta declarație facuta de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu privire la faptul ca și Romania poate deveni o ținta a Rusiei. Diaconescu a explicat ca nu exista elemente concrete in legatura cu o escaladare a razboiului din…

- Premierul Nicolae Ciuca a apreciat activitatatea Serviciului Roman de Informatii, cu ocazia aniversarii SRI, fiind punctat faptul ca mai ales in contextul razboiului di Ucraina garantarea sigurantei cetateanului are o intelegere extinsa si necesita solutii care sa ofere securitate si protectie in plan…

- Iohannis: SRI are un rol esențial in protejarea valorilor democratice Foto: Arhiva. Presedintele Klaus Iohannis a transmis astazi un mesaj cu ocazia zilei Serviciului Roman de Informatii in care arata ca SRI are un rol esențial în protejarea valorilor democratice și promovarea intereselor naționale…

- "Ii informez pe romani ca toate reformele asumate, unele chiar aiurea, in PNRR sunt in grafic, in termenul stabilit, nu eeste niciun pericol.INTREBARE: S-ar mai putea vorbi de majorarea pensiilor?M. Budai: Este una din temele principale ale noastre, ale PSD, pe care le vom susține in Coaliție. Avem…

- A primit o finanțare in valoare de 20 de milioane de euro din partea Bancii Internaționale de Investiții (International Investment Bank – IIB) din Rusia, supranumita ”Banca lui Putin”. Este vorba despre Una dintre cele mai mari afaceri din Cluj Napoca, Iulius Mall. Creditul luat a fost unul ”sindicalizat”,…