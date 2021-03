Prim-vicepresedintele Partidului National Liberal, Rares Bogdan, a afirmat, referindu-se la decizia ministrului Sanatatii de a publica lista centrelor de vaccinare, ca el crede in buna credinta a lui Vlad Voiculescu, dar considera ca s-a grabit un pic. Rares Bogdan a afirmat ca printre persoanele vaccinate in centrele pentru cadre militare s-ar fi aflat si agentii […] The post Rares Bogdan, despre datele publicate de Vlad Voiculescu: “Printre cei vaccinati in centre militare s-au aflat si cateva sute de agenti din structuri speciale” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…