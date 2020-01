Stiri pe aceeasi tema

- Rares Bogdan a anuntat, in exclusivitate la Romania TV, ca nu vizeaza, in acest moment, nici fuctia de premier, nici candidatura la primaria Capitalei si acerut sa fie scos din orice sondaj. Pe de alta parte, prim-vicepresedintele PNL a anuntat ca alegerile anticipate sunt absolut necesare si ca…

- Rares Bogdan e vazut principala varianta a PNL pentru Primaria Generala, in conditiile in care Klaus Iohannis le-a indicat liberalilor sa aiba un candidat propriu, iar Ludovic Orban nu ar avea niciun gand sa candideze, sustin surse politice pentru „Adevarul”.

- Liderul interimar social - democrat, Marcel Ciolacu a declarat, la Calarasi, ca liberalii confunda voturile lor cu voturile obtinute de presedintele Klaus Iohannis si ca incalca orice regula democratica si europeana incercand sa schimbe legea electorala "in timpul jocului". Ciolacu spune ca PSD va…

- Primarul general Gabriela Firea a facut anunțul inceputului de an in politica, spunand ca este pregatita pentru o noua candidatura. "Candidez pentru un nou mandat de primar general. Consider ca mi-am facut datoria. Am inceput noi proiecte și vreau sa le finalizez. Doar copiii mai mari imi spun sa…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan recunoaște: Gabriela Firea nu poate fi invinsa in cursa pentru Primaria Capitalei. Bogdan spune ca singurul fel in care social - democrata poate fi invinsa este ca dreapta sa faca o alianța.Citește și: Un raport CIA arunca in aer Romania! Iliescu, la un…

- Sociologul Mirel Palada i-a cerut explicații in direct la Romania TV premierul Romaniei, Ludovic Orban, in urma discursului avut la congresul PPE și in privința numarului de angajați din Ministerul Educației, care ar urma sa creasca. Vizibil iritat de intrebarile sociologului, Ludovic Orban raspuns…

- Klaus Iohannis a votat duminica in jurul orei 9.00 la București. La ieșirea de la urna, acesta a facut cateva scurte declarații presei prezente. Imediat dupa aceea a ieșit afara unde era așteptat de liderii PNL, Ludovic Orban, Rareș Bogdan și Dan Motreanu. ”O zi foarte importanta astazi. Eu am votat…

- Autor: Cornel NISTORESCU S-a terminat prima runda a campionatului național de vorbarie politica. Fara surprize și cu multe dezamagiri ale celor care și-au imaginat ca ar putea da o lovitura. Acum urmeaza play-off-ul. Chiar daca nu e de așteptat ca el sa aduca un invingator surpriza, el poate produce…