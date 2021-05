Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a actualizat lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat, pe coduri – verde, galben si rosu. Potrivit documentului, printre țarile aflate in scenariul verde sunt Bulgaria, Ungaria și Polonia. Cei care vin din țarile aflate in zona verde nu trebuie sa stea in carantina. In urma cu o saptamana,…

- Autoritațile au aprobat o noua clasificare a țarilor cu risc epidemiologic, in funcție de incidența cazurilor de COVID din ultimele 14 zile. Cei care vin din țarile aflate in zona verde nu trebuie sa stea in carantina. Cei care intra in Romania din țarile aflate in zonele galbena și roșie stau 14 zile…

- Serviciul pentru Telecomunicații Speciale (STS) se va ocupa in Romania de implementarea certificatului verde european, dar deocamdata un astfel de document nu a fost aprobat la nivelul Uniunii Europene, a declarat miercuri premierul Florin Cițu. Ca și președintele, șeful executivului spera ca acest…

- PROPUNERE din partea HoReCa: Nunți cu 200 de persoane in scenariul verde și 100 in cel galben, din 15 mai PROPUNERE din partea HoReCa: Nunți cu 200 de persoane in scenariul verde și 100 in cel galben, din 15 mai In incercarea de a salva situația, cei care au afaceri in domeniu poarta discuții de mai…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -persoane aflate in carantina instituționalizata: 2; -persoane ieșite din carantina instituționalizata: 1.513; -persoane aflate in izolare/carantina…

- Bucureștiul ar putea intra in carantina de weekend, iar masurile ar putea intra in vigoare chiar de saptamana viitoare, potrivit Antena 3. Antena 3 a obținut in exclusivitate informații despre masurile care se afla pe masa ministrului Sanatații. Masurile ar putea intra in vigoare chiar de saptamana…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 5.986.365 de teste RT-PCR și 288.306 teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 27.016 teste RT-PCR (15.794 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.222 la…