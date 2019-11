Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD vor decide azi daca o vor trimite pe Viorica Dancila la confruntarea organizata de Klaus Iohannis, in timp ce PNL transmite ca fostul premier nu este binevenit. SINCRON STERIU"Luni vom avea o analiza in staff-ul de campanie, ne voom consulta si cu presedintii de organizatii…

- La dezbaterea de marți anunțata de Klaus Iohannis, care va incepe la ora 15.00, doar opt persoane, din randul politologilor, jurnaliștilor și formatorilor de opinie, ii vor adresa intrebari șefului statului, au declarat surse din PNL, pentru MEDIAFAX.„Va fi o dezbatere cu numar limitat de…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a declarat, sambata, ca fostul premier Viorica Dancila nu are ce cauta la dezbaterea de marti a lui Klaus Iohannis. Fostul jurnalist a precizat ca presedintele nu are ce sa discute cu liderul PSD.

- Miercuri este ziua pe care Rareș Bogdan o așteapta de la investirea lui Ludovic Orban la Palatul Victoria! Europarlamentarul PNL anunțat, inca dinainte de a trece moțiunea de cenzura impotriva premierului Viorica Dancila, ca in maxim 48 de ore de la preluarea puterii, Orban va demite toți prefecții…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan lanseaza un atac dur la adresa Vioricai Dancila, in condițiile in care candidatul PSD cere o infruntare directa cu Klaus Iohannis, inaintea turului doi al alegerilor prezidențiale, iar șeful statului și liberalii nici nu vor sa auda de așa ceva. "E o chestiune extrem…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, cel care in perioada in care era jurnalist a organizat dezbatere electorala intre Klaus Iohannis și Victor Ponta, in anul 2014, explica care sunt motivele pentru care Iohannis refuza acum o dezbatere cu Viorica Dancila. Rareș Bogdan susține ca Viorica Dancila…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a facut primele declarații, dupa ce președintele Klaus Iohannis a caștigat primul tur al alegerilor prezidențiale.Citește și: Viorica Dancila a VOTAT deodata cu Ludovic Orban: Am votat impotriva taierilor de pensii și salarii și a austeritații "Domnul…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan avertizeaza, intr-o postare pe Facebook, ca se pregatește „ceva cumplit”. Reacția lui Bogdan vine in contextul in care fostul secretar general al PSD, Codrin Stefanescu, a afirmat ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa fie dat in judecata pentru toate „mizeriile”…