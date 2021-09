Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan a afirmat sambata seara ca USR PLUS trebuie sa plateasca pentru ca a provocat actuala criza guvernamentala, iar daca vor reveni la guvernare nu vor mai primi cinci ministere ci trei sau patru, intr-un interviu pentru Antrena3, citat de ziare.com . Pe langa poziția…

- Asociația Energia Inteligenta susține ca facturile extrem de mari la energia electrica și la gaz vor afecta mulți romani, bagandu-i și mai mult in „saracie energetica”. Patru romani din zece nu vor putea sa-si incalzeasca locuinta la iarna si nici nu-si vor putea plati facturile la zi, potrivit Asociatiei…

- Aproximativ o suta de persoane protesteaza sambata seara in fața Palatului Victoria, ce gazduiește sediul Guvernului. Cațiva protestatari poarta un manechin in zeghe cu figura lui Florin Cițu. Protestul a inceput la ora 18 iar la ora 19 la el participau circa o suta de persoane. (sursa foto Antena3)…

- USR ar fi dispus sa negocieze cu PSD ca sa darame guvernul Citu, potrivit unor surse, dupa ultimele actiuni de pe scena politica care au culminat cu revocarea ministrului Justitiei, Stelian Ion, potrivit Antena3 . Premierul Florin Citu l-a sunat miercuri seara pe Dan Barna si l-a anuntat ca are acceptul…