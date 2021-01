Stiri pe aceeasi tema

- Ce mai zgomot, ce mai zumzet! Rareș Bogdan, aflat in fruntea unei grupari din PNL alaturi de Robert Sighiartau, a dat oficial duminica seara tonul debarcarii lui Ludovic Orban din fruntea partidului, scuipandu-l vartos pe Orban cu aceeași limba cu care il lauda. Mai intai declarațiile facute duminica…

- „Cu excepția unui singur om, toți premierii care au ajuns la Palatul Victoria au ieșit de acolo trancaniți la cap. Au ieșit de acolo cu capul umflat. La toți li se pare ca fara ei universul nu mai funcționeaza, ca sunt mesianici pentru Romania și pentru omenire și niciunul cu excepția lui Emil Boc,…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, lanseaza un atac dur la adresa liderului liberal, Ludovic Orban, pe care îl acuza ca a condus și conduce dictatorial PNL, impunând decizii și ignorându-i pe ceilalți din conducerea partidului. "I s-a umflat capul. Și-a închipuit ca…

- In prezent, sunt mai multe curente de opinie in interiorul PNL. Astfel, exista voci care susntine, in continuare, ca Ludovic Orban are toate sansele sa ramana la conducerea PNL si dupa congresul de anul acesta.Exista insa si o parte nemultumita a liberilor, si aici vorbim despre sefii de organizatie…

- Premierul desemnat, Florin Cițu, le-a prezentat marți seara liderilor PNL reuniți in ședința Biroului Politic Național (BPN) propunerile sale pentru funcțiile de miniștri, despre care a spus ca au fost discutate și cu președintele Klaus Iohannis, au declarat surse din conducerea PNL pentru G4Media.ro.…

- Liberalii s-au reunit in aceasta dimineata intr-o sedinta de urgenta pentru a pune la punct mandatul cu care se vor prezenta la consultarile de astazi, de la Palatul Cotroceni. PNL este al doilea partid, dupa PSD, care se va prezenta astazi la discutiile cu seful staului. Intalnirea va avea loc la ora…

