Stiri pe aceeasi tema

- "Vom face ceea ce trebuie sa facem. Viata copiilor este extrem de importanta, veniturile din Romania sunt printre cele mai mici din Europa, in principal din cauza celor 22 de ani de guvernare socialista. Deci vom mari alocatiile si vom mari pensiile, sa nu va indoiti de acest lucru. Dar,…

- Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a promis, de la tribuna Camerei Deputaților, ca PNL va crește alocațiile și pensiile. El a spus ca sursa de finanțare ideala ar fi obținuta prin impozitarea pensiilor speciale.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 67: Sa ne trezim dracului…

- Intr-o intervenție telefonica in emisiunea Adrianei Nedelea de pe libertatea.ro, Rareș Bogdan a spus, miercuri, ca marele atac al PSD la adresa Guvernului Orban a fost ca fumeaza. „Noi nu furam, noi fumam”, a replicat liberalul. Rareș Bogdan a comentat pe marginea celebrei fotografii in care premierul…

- Pensiile din Romania vor crește, de la 1 septembrie, așa cum scrie in lege, dar nu se știe cu ce procent, a anunțat, la Realitatea PLUS, miercuri seara, Ludovic Orban. Premierul a precizat ca va ține cont in stabilirea procentului de analizele facute de Comisia Europeana și alte instituții europene.…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, da din nou asigurari pensionarilor ca pensiile lor vor crește. Oficialul Guvernului se ferește sa dea un procent pentru marire, așteptand inca evaluarile de la Finanțe și incasarile...

- Pensiile vor fi majorate, a afirmat, marti seara, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, adaugand ca asteapta evaluarea incasarilor la buget pe care Ministerul Finantelor are obligatia sa o faca. "Voi fi beneficiara evaluarii financiare cu privire la incasarile la buget pe care o…

- In contextul crizei economice generate de epidemia de coronavirus, liderii liberali din teritoriu i-au transmis premierului Ludovic Orban sa nu se atinga de bugetari daca vrea ca PNL sa nu aiba soarta PDL. In schimb, pensiile nu vor mai fi marite cu 40%, dublarea alocatiilor va fi din nou amanata,…

- Directorul General al Poștei Romane, Horia Grigorescu, a trimis o circulara catre oficiile poștale prin care le solicita poștașilor sa nu mai livreze pensiile și alocațiile catre cetațenii aflați in carantina din cauza coronavirusului.Citește și: Tusk, oferta INCENDIARA pentru Iohannis: 'I-am…