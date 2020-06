Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a lansat un atac dur la adresa liderului USR, Dan Barna, dupa ce acesta a fost, miercuri, la intalnirea cu Marcel Ciolacu, Victor Ponta și Raed Arafat."Marcel Ciolacu are o presiune a baronilor pentru a face opoziție. Toate aceste recomandari nu le-a…

- Raed Arafat a explicat ce a discutat, la Parlament, cu liderii PSD, Pro Romania și USR, carora le-a explicat de ce trebuie prelungita starea de alerta.”Au ințeles ca este o problema și ca nu este gata. Fiecare are o alta opinie. Trebuie discutat pe linie politica soluția. Nu putem trata probleme…

- Secretarul de stat, Raed Arafat, a discutat, la Parlament, miercuri o intalnire cu presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, pe tema starii de alerta, la care au fost prezenti lideri ai mai multor grupuri parlamentare, intre care presedintele USR, Dan Barna, si liderul Pro Romania, Victor Ponta.…

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, a avut miercuri o intalnire cu presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, pe tema starii de alerta, la care au fost prezenti lideri ai mai multor grupuri parlamentare, intre care presedintele USR, Dan Barna, si liderul Pro Romania, Victor Ponta. Surse politice…

- Chief emergency management official Raed Arafat had a meeting on Wednesday with Speaker of the Chamber of Deputies Marcel Ciolacu on the state of alert that was also attended by leaders of several parliamentary groups, including Save Romania Union (USR) national chairman Dan Barna and Pro Romania…

- ​​Cu decizia anunțata de a nu vota prelungirea starii de alerta propusa de Guvernul Orban, liderul PSD, Marcel Ciolacu, discuta cu Raed Arafat, la Parlament. La întâlnirea din biroul șefului Camerei Deputaților participa și liderii Pro România și USR, Victor Ponta și Dan Barna. Arafat…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat a venit, miercuri, in Parlament, pentru a discuta cu liderii partidelor politice, despre prelungirea starii de alerta. Discutiile au loc in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. Sunt prezenti Dan Barna…

- Referitor la romanii ajunsi in Germania la munci agricole si tratati ca sclavi sau inselati, presedintele Pro Romania a anuntat crearea unei comisii parlamentare de ancheta, care sa verifice firmele romanesti care au intermediat plecarea romanilor. "Exista directive europene, dar in acest…