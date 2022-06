Stiri pe aceeasi tema

- „Cota unica trebuie aplicata asa cum este ea stabilita si cum a fost prevazuta initial”, a declarat, ieri, prim-ministrul Nicolae Ciuca, potrivit Agerpres. „Eu am spus ca, in acest moment, cota unica trebuie aplicata asa cum este ea stabilita si cum a fost prevazuta initial. S-a discutat si am discutat…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, luni, ca nu crede ca ar fi o buna practica, la nivelul Guvernului, sa se modifice sistemul de taxare a companiilor. El a precizat ca a discutat cu reprezentantii Consiliului Fiscal sa faca in asa fel incat cota unica sa fie intr-adevar cota unica.

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi, la Alba Iulia, ca este in analiza la Ministerul Economiei situatia de la Cupru Min Abrud, unde materia prima extrasa este exportata, neexistand in Romania o facilitate de prelucrare a concentratului de cupru. „Tara noastra detine resurse minerale importante. Din…

- Seful Executivului a aratat ca aici vor incepe lucrarile la drumul de legatura intre centura municipiului Oradea si autostrada A3 Biharia. ”Este un proiect foarte important pentru infrastructura rutiera a judetului Bihor si nu numai, este un proiect de care vor beneficia toti cetatenii romani care circula…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a aflat, miercuri, intr-o vizita la santierul drumului de legatura dintre centura Oradea si Autostrada A3, el afirmand ca avem un buget de aproximativ 21 de miliarde de euro care sunt destinati pentru dezvoltarea infrastructurii de transport.El a spus ca la nivelul…

- Prim vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat luni, 21 martie, dupa discuțiile din ședința de coaliție la care au participat 15 miniștri, ca evaluarile și remanierile guvernamentale aparțin strict premierului Nicolae Ciuca, cel care a absentat la ședința, dar ca in Biroul Executiv al PNL se ia…

- Europarlamentarul USR Nicu Ștefanuța (Renew Europe), in calitate de Raportor General pentru bugetul UE pentru anul 2023, a negociat mai mulți bani pentru urmatorul an, avand in vedere schimbarile majore survenite in ultimele saptamani.

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, luni, ca Guvernul va adopta in aceasta saptamana masurile la nivel national care sa reduca presiunea generata de facturile la energie si gaze naturale. Solutiile Executivului includ plafonari si compensari ale preturilor la energie si gaze naturale, pentru un an de…