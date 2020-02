Stiri pe aceeasi tema

- „Soluția de succes” a PNL cu Rareș Bogdan de la europarlamentare nu ar mai trebui reluata și la alegerile pentru primaria Capitalei, a declarat europarlamentarul Rareș Bogdan, la Digi24, adaugand ca PNL va avea candidat din partid.Citește și: Alocațiile NU vor fi majorate, iar pensiile sunt…

- Gabriela Firea a spus ca depune ”plângere pe numele cetațeanului Bogdan Rareș”, dupa ce europarlamentarul PNL și-a exprimat dezacordul pentru un ”guvern de uniune naționala”, argumentând ca ”nu guvernam cu cei care au atacat statul de drept și au periclitat…

- Gradul de indatorare a firmelor din Romania este cel mai ridicat la nivel european, in condițiile in care creșterea capitalului firmelor din ultimul an (+14 la suta) nu a reușit sa compenseze in totalitate avansul inregistrat de datoriile acestora (+17 la suta), arata BNR.BNR a prezentat…

- Gradul de indatorare a firmelor din Romania este cel mai ridicat la nivel european, in condițiile in care creșterea capitalului firmelor din ultimul an (+14 la suta) nu a reușit sa compenseze in totalitate avansul inregistrat de datoriile acestora (+17 la suta), arata BNR, potrivit Mediafax.BNR…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii, Maria Madalina Turza, considera ca este nevoie de un invatamant centrat pe abilitatile elevilor. Ea a vizitat marti Ability Hub, centru care acorda asistenta persoanelor cu dizabilitati. Turza a mentionat…

- Deputatul PSD Cristina Dinu a declarat ca Romania se afla in cea mai grava situație, la nivel european, privind nașterile premature, de aceea va depune un proiect, in Parlament, pentru ca 17 noimebrie sa devina Ziua Copilului Prematur in Romania, data la care este celebrata și la nivel mondial.„Cu…

- Peste 2.500 de polițiști de la transporturi, ordine publica și rutiera acționeaza pentru prevenirea și combaterea furturilor de componente de la infrastructura critica (transportul feroviar, telecomunicatii, aprovizionarea cu electricitate, petrol si gaze naturale, transport si depozitare carburant,…

- Viorica Dancila a fost intrebata in direct la Romania TV in emisiunea lui Victor Ciutacu daca Adina Valean este o propunere ”ok” pentru postul de comisar european din partea Romaniei. ”Strict ca persoana fizica o apreciez pe Adina Valean, am fost colege, este un europarlamentar foarte bun.”,…