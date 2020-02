Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL, europarlamentarul Rares Bogdan, a declarat ca prim-ministrul Ludovic Orban este un "adevarat pompier atomic", care comunica de multe ori si pentru alti membri ai Cabinetului, si i-a indemnat pe acestia sa nu considere niciodata ca presa ar fi un dusman. "Dragii mei, cei care…

- Rareș Bogdan s-a dezlanțuit la Consiliul Național al PNL! El i-a umilit, fara a nominaliza, cațiva miniștri din Guvernul Ludovic Orban.”In afara faptului ca premierul va ales, trebuie sa ințelegeți ca nu sunteți singuri acolo și ca fara deputații, primarii, nu reprezentați foarte mult. Trebuie…

- "Am vazut ca se fac declaratii care nu au nicio legatura cu realitatea si cred ca trebuie sa ne asumam cu totii punctele de vedere (...) si, de asemenea, sa avem proprietatea cuvintelor. In momentul in care domnul europarlamentar insira o serie de lideri PSD si spune despre acestia ca au periclitat…

- Fostul ministru al Muncii, Marius Budai, susține ca romanii au asistat la „o regie extrem de proasta intre premier și ministrul Muncii” privind neștiința celui din urma in legatura cu neplata salariilor la unele agenții chiar din cadrul Ministerului. Budai a adaugat ca Executivul PNL nu spune clar…

- Rareș Bogdan anunțat, inainte de investirea guvernului PNL, ca in maximum 48 de ore de la preluarea puterii, noul premier va schimba toți prefecții și subprefecții. Guvernul va opera schimbari la nivelul prefectilor si subprefectilor, a anuntat, vineri, premierul Ludovic Orban, care a subliniat ca…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca in Guvern s-a gasit un dezastru din punct de vedere financiar, iar liberalii vor cerceta sa afle unde s-au dus banii. Rareș Bogdan considera ca cei de la PSD ”și-au cautat-o cu lumanarea” și toți vor plati.Citește și: EXCLUSIV - Reorganizarea…

- Noii miniștri iși vor prelua in scurt timp portofoliile, iar alaturi de unii dintre ei vor fi noul premier Ludovic Orban și președintele Klaus Iohannis. Liberalii pregatesc prima ședința de guvern oficiala, iar primul act normativ va fi OUG pentru restructurarea ministerelor, iar urmatoarea prioritate…

- PNL President, Prime Minister-designate Ludovic Orban, reiterated on Monday that he estimates 237-23 MPs will vote for his Cabinet's investiture and has accused a boycott of PSD and PRO Romania. "I keep the same estimate between 237 and 243 votes. (...) I am confident that there will be a majority…