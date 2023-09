Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, a susținut un discurs de o duritate fara precedent in Parlamentul European. El arata ca liderii Europei au mințit și au umilit Romania prin faptul ca ii permit cancelarului Austriei sa blocheze accesul țarii noastre in Schengen. Rareș Bogdan le transmite liderilor…

- In marja reuniunii de la Atena, cu participarea oficialilor statelor Balcanilor de vest, Bulgaria, Croația, Romania, Ucraina și liderii Uniunii, președinta Rep. Moldova a declarat ca aderarea țarii sale la UE este o investiție in democrația sa, dar și in securitatea regionala.

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a afirmat ca, intr-o discutie cu Laura Codruta Kovesi, aceasta i-a transmis ca nu va candida la alegerile prezidentiale de anul viitor. In schimb, Rares Bogdan considera ca Mircea Geoana ar fi un candidat de forta pentru aceasta functie, scrie News.ro.Intrebat,…