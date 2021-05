Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii USR nu renunța la solicitarile pe care le-au avut atunci cand nu au votat bugetul Capitalei și scriu, marți, pe Fcebook, ca negociaza orice, dar nu principii. Cei de la USR București au scris, marți, pe Facebook ca motivul pentru care Bucureștiul a ajuns de facto in faliment este minciuna.…

- Gabriela Firea a comentat miercuri la Antena 3 respingerea bugetului Capitalei, dupa ce consilierii USR PLUS nu l-au votat și i-au cerut primarului general Nicușor Dan sa retraga proiectul pentru ca nu a fost dezbatut, iar veniturile „nu sunt realistice”, scrie G4Media.ro. „Cu amaraciune spun, nu cu…

- Bugetul Capitalei a fost respins, miercuri, cu 17 voturi „pentru”, 22 „impotriva” și 14 abțineri, dupa ce consilierii USR PLUS i-au cerut primarului general Nicușor Dan sa retraga proiectul pentru ca nu a fost dezbatut, iar veniturile „nu sunt realistice" (mai multe aici). Fostul primar, Gabriela…

- Actorul Mugur Mihaescu face un apel catre romanii care prefera sa stea in case, in loc sa iasa in strada, din cauza situației in care au ajuns din cauza pandemiei de Covid-19 și a masurilor luate de Guvern. Nicușor Dan s-a TOPIT! CTP nu l-a mai vazut de mult “Eu ma descurc, pot sa ma angajez la…

- Prim-vicepresedintele PSD, Gabriela Firea, a comentat, luni, la Antena 3, protestele anti-restrictii din Romania. In contextul in care protestatarii au reusit sa ocupe Piata Victoriei, Firea a estimat ca o interventie in forta pentru degajarea zonei va dovedi faptul ca Jandarmeria si Politia actioneaza…

- „De alocari de bani pentru biserici și statui se ocupa Direcția de Arhitectura-Peisagistica, instituție subordonata PMB. Bugetul total pentru intervenții este undeva la un milion de lei. Urmeaza sa vina cu lista obiectivelor”, a spus Nicușor Dan, citat de Antena 3. El a precizat ca pe lista nu se afla…

- Una din discuțiile importante in mediul online o reprezinta salariile edililor Capitalei. Recent, fostul edil Gabriela Firea, declara cați bani a caștigat din aceasta postura. Gabriela Firea declara la Antena 3 ca pe luna avea o remunerație de 13.000 de lei. Acum, Impact.ro a aflat cați bani caștiga…

- Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, anunța ca Nicușor Dan, actual primar al Municipiului București, ar refuza sa plateasca facturile catre compania care se ocupa in București de dezinsecție și deratizare. ”Am și eu o bomba. Vom avea o criza a șobolanilor și a țanțarilor in primavara…