Stiri pe aceeasi tema

- Avem prima confirmare oficiala ca Guvernul ia in calcul modificarea varstei de pensionare. Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat, miercuri, ca pentru anumite categorii, varsta de pensioare va ajunge la 70 de ani. Varsta standard de pensionare este in prezent de 65 de ani pentru barbati…

- Jurnalista Marinela Mititelu, realizatoare de emisiuni si dezbateri politice la Realitatea TV si ulterior la Realitatea Plus, paraseste televiziunea pentru a coordona echipa de comunicare a viceprim-ministrului Raluca Turcan.

- Ziarul Unirea Vicepremierul Raluca Turcan: Proiectul de buget, ar putea fi gata la jumatatea lunii decembrie Raluca Turcan a anunțat, miercuri, ca pana la finalul lunii decembrie va fi finalizat proiectul de buget de stat și va fi depus in Parlament. Vicepremierul a susținut ca Guvernul incearca adoptarea…

- "A ieși la vot duminica este un manifest impotriva nemerniciei care a scos in strada sute de mii de romani. Daca va mai trebuie un argument, priviți mascarada pe care o face Dancila! Vrea, pur și simplu, sa descinda cu forța, impreuna cu scandalagiii de serviciu, la intalnirea pe care președintele…

- Raluca Turcan s-a nascut pe 2 aprilie 1976, la Botosani. A intrat in politica in anul 2000, iar din anul 2004 a fost cooptata in conducerea PNL. A avut intordeauna grija de aspectul sau, diferentele fiind sesizabile. O analiza profesionista facuta de revista OK! scotea in ecidenta pe care principalele…

- Candidatul PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, a sustinut joi ca seful statului, Klaus Iohannis, doreste un "monopol de putere", este un presedinte "dictator", care vrea sa conduca Guvernul si Parlamentul si care isi ameninta contracandidatii cu procurorii, prin intermediari. "L-am vazut cu totii…

- Regizorul Roman Polanski a fost acuzat de actrița Valentine Monnier ca a violat-o ”extrem de violent”, in 1975, cand ea nu avea decat 18 ani, potrivit unui interviu acordat de artista publicației Le Parisien.Regizorul in varsta de 86 de ani este acuzat ca a violat-o pe tanara in timp ce se…

- Prim-vicepresedintele PNL, europarlamentarul Rares Bogdan, a declarat miercuri, la Caracal, ca este un sustinator al alegerilor anticipate si ca nu are motive de indoiala privind organizarea acestora anul viitor, posibil in luna mai."Sunt un sustinator total al anticipatelor. (...) Acum (presedintele…