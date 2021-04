Prim-vicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, ii transmite ministrului Vlad Voiculescu ca nimeni din conducerea țarii nu a „caștigat” vreodata un razboi cu presa. In calitate de fost jurnalist, Rareș Bogdan spune ca ziariștii nu au ceva cu un politician, ci ei doar verifica subiectele fierbinți, cum ar fi cele legate de sanatate in aceste zile. „In istoria celor 31 de ani de democrație originala din Romania cine a intrat in conflict cu presa a pierdut alegerile. Daca cineva iși inchipuie ca televiziunile au alt rol decat sa informeze popolația, se inșeala. Jurnaliștii au rolul sa…