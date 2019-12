Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ce va alege sa faca number one? Sa ramana alaturi de Orban cel Bun, dupa ce acesta și-a incalcat angajamentul de a nu racola pesediști? Sau sa inghita broasca, așa cum a recomandat cu cațiva ani in urma unul dintre fruntașii PDL, ajuns astazi fruntaș PNL? Vom asista sau…

- Raed Arafat, șeful DSU și secretar de stat in MAI, a anunțat ca echipaje din Romania se pregatesc sa plece in Albania, pentru a spriji autoritațile dupa cutremurul de marți, 6,4 grade, care s-a soldat cu 6 morți.„Vom reuși sa plecam in cateva ore. Cu sprijinul colegilor de la Forțele Aeriene…

- "Am vazut ce a spus dl premier, din umbra pentru ca dansul merge la Cotroceni pentru a lua lumina, despre gaurile lasate de 'astia'. Ii informez ca la guvernare nu e chiar usor, au responsabilitatea guvernarii si trebuie sa gaseasca fondurile necesare pentru a achita tot ce trebuie. Noi cand aveam…

- Noua Lege a pensiilor reprezinta un risc semnificativ la adresa deficitului public in 2020 si in anii urmatori in conditiile in care aceasta contine majorari semnificative ale punctului de pensie in intervalul 2019-2021, arata Comisia Europeana in raportul care contine constatarile misiunii de supraveghere…

- PNL a confirmat oficial taierea pensiilor, susține secretarul general al PSD Mihai Fifor, care comenteaza o declarație recenta a lui Ludovic Orban.„PNL A CONFIRMAT OFICIAL TAIEREA PENSIILOR. Atat a ținut „promisiunea” lui Iohannis ca nu le vor taia! FOTO - Klaus Iohannis, aflat in Japonia,…

- Intrebat daca exista pericolul sa nu avem un Guvern, pana dupa primul tur al alegerilor prezidențiale, Rareș Bogdan a raspuns, in direct, la Romania TV: "Nu exista acest pericol. PNL-ul are toate atuurile, președintele la fel. Toata lumea și-a dorit un președinte jucator. Pai uite, in momentul…

- "PNL e pregatit sa guverneze. In momentul in care va intra la guvernare va pune in aplicare toate masurile pe care deja le avem stabilite. Avem deja oameni pregatiti pentru fiecare minister. Nu va spun nici un nume. Lucrurile sunt clare. Am vazut speculatia cu Robert. Am sa va spun un lucru. Este…