Ceaiul de iasomie face minuni dacă aveți această afecțiune

Proprietati anti-cancer Mai multe studii pe animale au aratat ca iasomia are capacitatea de a incetini evolutia celulelor canceroase. Un studiu realizat pe soareci a aratat ca este benefic mai ales in caz de cancer mamar, in timp ce un altul a scos la iveala faptul ca ajuta in… [citeste mai departe]