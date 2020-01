Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat joi ca nu se pune problema unei reveniri a formatiunii sale in PNL, din cauza diferentei de viziune, dar a mentionat si ca unele persoane ar fi fost "parasutate" in Partidul National Liberal, avand o agenda proprie. "Nu ne-am pus problema - nici…

- Calin Popescu Tariceanu l-a umilit pe Rareș Bogdan, joi seara, la TVR 1, in emisiunea ”Romania9”, moderata de Ionuț Cristache, numindu-l ”domnul cu batistuța”. Tariceanu a spus ca europarlamentarul a fost ”parașutat” in PNL și ca se viseaza președintele partidului. Intre cei doi este un conflict…

- Presedintele organizatiei judetene Botosani a Partidului Social Democrat (PSD), senatorul Doina Federovici, a declarat, sambata, ca Partidul National Liberal (PNL), prin alegerile anticipate, "pune la cale cea mai mare inselatorie din ultimii 30 de ani", conform agerpres.ro. Federovici a declarat…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, care este lider al PNL Bucuresti, a anuntat, intr-un interviu la Digi24, ca partidul va avea propriul candidat la alegerile locale din vara acestui an. "Modul in care muncim in acest moment in PNL București ne obliga sa avem un candidat susținut de Partidul Național…

- Președintele ALDE Dambovița, Ionel Petre, considera ca anunțul lui Rareș Bogdan privind organizarea de alegeri anticipate ”il arunca in ridicol”, pentru ca in urma cu un an critica deciziile lui Liviu Dragnea de a-și pica propriul Guvern.Citește și: Ministrul Muncii, experiența inedita: a…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca traim vremuri in care pluralismul politic si respectul pentru cel care nu iti impartaseste ideile par "idei subersive", iar pentru acestea poti fi condamnat de "noul tribunal al poporului de pe social media", anunța news.ro.Citește și: Anunț…

- Gorghiu a facut acest anunt dupa ce a supus la vot programul de lucru si ordinea de zi si s-au inregistrat la votul electronic 223 de voturi 'pentru' si unul impotriva. 'Constat ca sunt trei colegi in sala carora nu le merg cartelele de vot. (...) Constat ca nu va merge cartela, doamna Harau. Vad…