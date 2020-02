Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Turcan a declarat, dupa ce moțiunea de cenzura a trecut și Guvernul Orban a fost demis, ca in aceste trei luni de guvernare au reușit sa indeplineasca multe promisiuni, in ciuda "unui Parlament ostil și a fabricii de fake news a...

- Gabriela Firea considera ca a „a cazut cel mai dusmanos Guvernfata de romani'', dupa ce guvernul Ludovic Orban a fost demisprin moțiune de cenzura. Motiunea de cenzura intitulata"Guvernul Orban/PNL - privatizarea democratiei romanesti",initiata de PSD, a fost adoptata de Parlament. S-au inregistrat261…

- Moțiunea de cenzura care a fost inițiata de PSD și UDMR a fost votata in Parlament in urma cu puțin timp, dupa trei ore de dezbateri furtunoase in care nu au lipsit atacurile la persoana.

- Intr-un interviu acordat Libertatea, Alina Gorghiu a explicat ca a fost nevoie de adoptarea celor 25 de OUG, deoarece „nu poți sa lași țara neguvernata”. Totodata, referindu-se la votul moțiunii, senatorul liberal a spus ca, indiferent de ce se va intampla, la conducerea țarii va fi tot Guvernul Orban,…

- Ludovic Orban a precizat, marți seara, ca nu crede ca moțiunea de cenzura inițiata de PSD și UDMR va trece la votul programat miercuri, in Parlament. Premierul a spus ca PNL nu va vota niciun viitor guvern, deși va fi unul tot liberal, pentru ca sa fie declanșate alegerile anticipate.Orban…

- Motiunea de cenzura “Guvernul Orban/PNL – privatizarea democratiei romanesti” este citita astazi, in Parlament.PSD și UDMR acuza Executivul, in textul moțiunii de cenzura intitulata „Guvernul Orban/PNL- privatizarea democrației romanești”, de incalcarea principiilor democratice, prin asumarea raspunderii…

- Guvernul Orban a mers miercuri in Parlament pentru a-si angaja raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi. Liberalii au acceptat mai multe amendamente aduse proiectului initial. Marcel Ciolacu a anuntat ca joi va fi depusa si motiunea de cenzura.

- "De fapt, nu sunt in stare si in continuare vom asista la jocul asta cu mostenirea grea. Incompetenta incepe sa-si spuna cuvantul, Romania e o tara care se guverneaza destul de greu pentru ca functioneaza greu economia si din trecut vin extrem de multe probleme mai ales in zona energetica si in celelalte.…