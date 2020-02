Rareş Bogdan, atac la PSD: "Într-o ţară normală tâmpiţii sunt trataţi ca atare!" "O țara normala este aceea in care un om harnic și isteț nu devine bataia de joc a unui imbogațit care a furat o viața intreaga.

Dintr-o țara normala nu pleaca milioane de cetațeni pt ca sunt satui sa fie invitați/șantajați sa pupe inelul PSD!

O țara normala este aceea in care conteaza sa ai 7 ani de-acasa, in care pupi mana unui invațator, nu a unui tradator, a unui pradator sau a unui infractor.

O țara normala este aceea in care fiecare are un loc de munca deoarece il merita. In Romania Normala, toți trantorii, toți corupții, toți nepricepuții care au o viața de lux sunt inlaturați,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- "Acest guvern a cazut pentru ca și-a asumat alegerile in doua tururi. Asta a fost motivul pentru care s-a pus moțiunea de cenzura. Sa ne acuzi pe noi ca nu vrem alegeri in doua tururi este ceva bizar in acest context. Nu avem cum sa avem blat cu PSD. Nu cred ca exista dușman mai mare al PSD in Romania…

- Dan Barna a declarat, la Digi 24, ca tot ce a promis PNL partidului sau nu s-a concretizat și a vorbit despre un blat intre PNL si PSD, anunța MEDIAFAX.La aceeași televiziune a intervenit Rares Bogdan, europarlamentar PNL, care a spus ca nu exista niciun blat cu social democratii. Citește…

- Schimb dur de replici intre useristul Dan Barna si europarlamentarul liberal Rares Bogdan. Totul a inceput intr-un interviu si a continuat pe Facebook. Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, și președintele USR, Dan Barna, au avut vineri un schimb de replici prin intermediul presei și al rețelelor sociale....

- Prim-vicepreședintele PNL a declarat ca vor avea loc alegeri anticipate și susține ca intra in joc președintele Klaus Iohannis. Totuși, el anunța ca, cel mai probabil tot Orban va fi propus. "Este oficial - in Romania vor avea loc alegeri anticipate," a anunțat, astazi, prim-vicepreședintele PNL Rareș…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a criticat joi proiectele Guvernului de a organiza alegeri anticipate sau alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, prin care spune ca s-ar cheltui ”multi bani”, arata Agerpres. Firea a spus ca ”sunt bani luați de la romani și aruncați pe ambiții politice”…

- Președintele PLUS, Dacian Cioloș, a scris vineri un mesaj pe Facebook in care susține ca nu sunt necesare discuții „interminabile” despre anticipate și ca Ludovic Orban trebuie sa declanșeze procesul „chiar de...

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat ca se vor organiza alegeri anticipate in aprilie 2020, dupa ce premierul Ludovic Orban va demisiona in februarie. Cu toate acestea, Bogdan s-a ferit sa utilizeze cuvintul “criza” in legatura cu aceasta situație. Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a…

- Intrebat daca acesta este momentul cel mai potrivit pentru organizarea de alegeri parlamentare anticipate, Rares Bogdan a raspuns, la RFI: "Absolut de acord si raspund un da mare. Vom avea alegeri anticipate, sunt convins de asta, in urmatoarele sase luni de zile. Cu cat mai repede, cu atat mai bine".…