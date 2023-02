Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Rares Bogdan i-a cerut ministrului de Finante, Adrian Caciu, sa dea explicatii publice cu privire la motivul pentru care in transpunerea reglementarilor europene in legislatia romaneasca Ministerul Finantelor a omis sa introduca un cod CAEN asociat centralei de cogenerare pe care…

- OMV nu trebuie sa plateasca taxa de solidaritate, transmite Comisia Europeana. Codurile CAEN, citate in Ordonanta de Urgenta, respecta activitatile prevazute in regulament, ar considera institutia, potrivit unor surse citate de Antena 3. OMV Petrom se afla intr-un conflict deschis cu autoritatile fiscale…

- Ministerul Finantelor cere Comisiei Europene clarificari in privinta regulamentului european transpus in legislatia nationala, prin ordonanta adoptata la final de decembrie, pentru introducerea contributiei de solidaritate, o suprataxa asupra companiilor din sectoarele petrol, gaze si carbune, au declarat…

- “Guvernul a implementat si acest pilon 3, contributia de solidaritate, preluand tot ceea ce scrie in regulament, inclusiv elementele care vad ca trezesc o serie de elemente de interpretare, respectiv acea referire la cel putin 75% din cifra de afaceri pe anumite sectoare. Scopul este urmatorul: cei…

