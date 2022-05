Stiri pe aceeasi tema

- „Cred ca Isarescu s-a adresat romanilor, nu mie. Economiști precum Eugen Radulescu și Valentin Lazea, oameni de baza ai BNR, au avut ieșiri alarmiste, in care ne anunțau ca Romania este in un pericol de moarte economica și ca vin crizele peste noi. Atunci, i-am recomandat domnului Isarecu sa le dea…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca unicul vinovat pentru criza prin care trece Romania e președintele Rusiei, Vladimir Putin. Explozia prețurilor e numai vina razboiului din Ucraina, spune Iohannis. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Probabil ca mulți dintre noi trecem zilnic pe langa monumente a caror semnificații nu le cunoaștem. Unele monumente transmit informații pe care, acum, le-am interpreta total diferit fața de modul in care erau acceptate la data ridicarii. Foto: Laurențiu Mușoiu De exemplu, mesajul: “Glorie eroicei armate…

- ”Toti ministrii (Economiei din statele membre) G7 au cazut de acord asupra faptului ca este vorba despre o incalcare unilaterala clara a contractelor actuale (…), ceea ce inseamna ca o plata in ruble nu este acceptabila”, anunta Habeck la finalul unei reuniuni virtuale a omologilor sai din G7. ”Cred…

- Trupele NATO pe Flancul Estic, in fiecare țara din zona, au fost prezentate de conducerea Alianței Atlantice. NATO a publicat pe internet un grafic care prezinta trupele aliate din Europa. Sunt incluse efectivele dupa cele mai recente suplimentari, decise din cauza razboiului din Ucraina. Data acestui…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, astazi, in cadrul vizitei de la tabara mobila de refugiați de la Siret, ca NATO nu va fi implicata in conflictul militar din Ucraina și nici Romania nu va fi implicata. „Ajutam pe cei care se refugiaza, vom ajuta și pe cei care raman in Ucraina. Pornim de la scenariul…

- Acum, mai mult ca oricand, Europa trebuie sa fie unita. Unita in fața agresiunii Rusiei, unita in declarații și, mai ales, unita in decizii și sancțiuni. In fața pericolului, a razboiului, nu putem sa ne pierdem timpul cu calcule economice, cu chestiuni de nuanța ori optica. Ajustarile sancțiunilor…

- Președintele Klaus Iohannis promite sa ia toate masurile pentru ca romanii sa nu fie afectați de razboiul din Ucraina. Totodata, șeful statului roman condamna ferm atacul Rusiei impotriva acestei țari.