Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit, luni seara, la Romania TV, despre ratarea moțiunii de cenzura din Parlament."A fost o strategie de a nu se crea cvorum. A fost un joc democrativ, va fi programata pentru vot. In acest moment, 5 parlamentari PSD nu au participat pentru crearea…

- Ministerul de Finanțe a scos in dezbatere publica un proiect de Ordonanța de Urgența (OUG) pentru modificarea legislației RCA, conform recomandarilor Comisiei Europene, o masura care ar putea crește prețurile RCA, dar ar scapa Romania de un proces la Curtea de Justiție a UE. Comisia Europeana considera…

- Guvernul are la dispoziție doar doua luni pentru a elabora Planul Național de Redresare și Reziliența, care trebuie aprobat de Comisia Europeana. Fara acest plan, care trebuie sa cuprinda marile proiecte pe domenii prioritare de investiții, Romania pierde cele 30 miliarde de euro de la UE. Termenul…

- ”Situatia este foarte grava in tot ceea ce inseamna industrie de transport aerian din Europa, traficul a scazut cu peste 90 – 95%”, a anuntat, marti seara, la Digi 24, ministrul Lucian Bode. Potrivit acestuia, ”Guvernul a facut si face tot ce poate pentru salvarea celor doua companii”, respectiv TAROM…

- Comisia Europeana preconizeaza ca „economia UE se va contracta cu 8,3 % in 2020 si va creste cu 5,8 % in 2021”, arata institutia, intr-un comunicat de presa remis, marti, news.ro. Astfel, CE preconizeaza ca, in 2020, contractia va fi semnificativ mai mare de 7,7%, cifra estimata pentru zona euro, si…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan anunța ca reclama Grecia la Comisia Europeana pentru ca romanii așteapta la cozi kilometrice sa mearga in concedii. Romanii au avut parte de același tratament și in propria țara, chiar sub guvernul PNL, insa Rareș Bogdan nu s-a revoltat. Mai mult, romanii sunt testați…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca are deplina incredere in Ludovic Orban și masurile luate de guvernul condus de acesta și a atacat in termeni duri CCR. „Este o chestiune extrem de grava si poate deveni simptomatica, nu asimptomatica(..).este vorba de CCR vs Romania. Suntem la mila…

- Sorin Bumb, deputat de Alba, anunța ca Romania a obținut a doua cea mai mare suma de bani din Europa de Est și a șasea cea mai mare suma la nivel european pentru redresare economica. Suma de 33 de miliarde de euro – din care 19 miliarde fonduri nerambursabile va fi folosita pentru sprijinirea companiilor…