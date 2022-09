Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Rares Bogdan l-a atacat pe președintele ANRE, Dumitru Chirița, și a precizat ca va cere, in calitate de prim-vicepresedinte al PNL, o intrunire a coalitiei PSD-PNL-UDMR pentru a revoca intregul Consiliu de Conducere al ANRE.Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) a avertizat Guvernul ca ordonanța de compensare a facturilor la energie ar putea duce la dispariția unor furnizori din piața. Informația apare intr-un aviz transmis de ANRE la Guvern, potrivit G4Media, pe marginea documentului care a fost adoptat…

- UPDATE: ”Domnii de la ANRE, in momentul asta, submineaza statul roman si autoritatea Guvernului Romaniei, a prim-ministrului si a nu mai putin de cinci ministri care au semnat aceasta Ordonanta”, a acuzat Rares Bogdan in interventie. Reactia lui Rares Bogdan a venit in contextul in care Autoritatea…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), arbitrul pietei energetice din Romania, a avertizat guvernul intr-o nota ca ordonanta de urgenta adoptata joi pentru plafonarea facturilor incalca flagrant regulile europene pentru ca limiteaza comertul comunitar cu energie, potrivit…

- ”In perioada 2021 – 2022, ANRE a finalizat 28 actiuni de investigatii in sectorul energiei electrice si al gazelor naturale. Ca urmare a acestor actiuni, ANRE a aplicat unui numar de 24 participanti la piata angro de energie sanctiuni contraventionale in cuantum total de 11.191.316,39 lei , dupa cum…

- Alexandra Dinulescu, o proaspata abolventa a Facultatii de Drept, a fost angajata ca experta in cadrul cabinetului presedintelui ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie), Dumitru Chirita, potrivit informatiilor G4Media si unei postari pe contul sau de facebook. Ea a terminat facultatea…

- O delegatie a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei din Romania (ANRE), condusa de presedintele institutiei, Dumitru Chirita, se afla intr-o vizita de lucru la Chisinau, in perioada 3-6 iulie 2022, avand ca obiectiv intensificarea cooperarii bilaterale, potrivit unui comunicat…

- In perioada 3-6 iulie 2022, la invitația Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica a Republicii Moldova, o delegație oficiala a Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei din Rominia, condusa de Dumitru Chirița, Președinte, se afla intr-o vizita de lucru la Chișinau, transmite…