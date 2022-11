Rareș Bogdan a dezvaluit, marți seara, pentru bugetul.ro. ca acum țara noastra are șanse uriașe de fi acceptata in spațiul Schengen, precizand ca ar paria mai degraba pe intrarea Romaniei in Schengen decat pe orice meci de la Campionatul Mondial din Qatar, chiar și in cazul in care am vorbi de un duel intre o favorita și o naționala-outsider.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați…