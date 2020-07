Stiri pe aceeasi tema

- "Va trebui sa analizam extrem de serios daca organizam alegerile, pentru ca șansa de infectare crește. Nu putem face doar online campania (...), nu e suficient, mai ales la alegeri locale, unde e nevoie de discuții cu cetațenii. Cred ca premierul și colegii mei vor lua o decizie ințeleapta. Decizia…

- Europarlamentarul Maria Grapini arunca bomba. Aceasta susține ca va vota in Parlamentul European o rezoluție prin care contesta sumele alocate... The post Timisoreanca Maria Grapini arunca bomba! appeared first on Renasterea banateana .

- "Din pacate, Romania inregistreaza un record negativ, nu se testeaza persoane asimptomatice, pentru a se afla zonele de risc, pentru care s-ar putea pastra anumite masuri restrictive, iar altele, care au foarte putine cazuri sau deloc raman cu aceste restrictii. As vrea sa stiu cum si-a dat…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a afirmat duminica la Digi24 ca, potrivit ultimelor informari privind evoluția cazurilor de infectare cu coronavirus, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat cele mai puține cazuri de la inceputul pandemiei. „Este cel mai mic numar de cazuri noi pe 24 de ore de la inceputul…

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca in interiorul PNL este o batalie acerba intre Ludovic Orban și Rareș Bogdan. Gușa afirma ca aceasta batalie este arbitrata de Klaus Iohannis și Angela...

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu dezvaluie care sunt dedesubturile conflictului din PNL intre gruparile Ludovic Orban si Rares Bogdan, afirmand ca zazania intre cele doua tabere este rezultatul luptei pentru putere in partid si in stat, o meteahna veche a politicienilor romani.

- Adrian Streinu - Cercel , managerul Institutului „Matei Balș” din Capitala, susține ca virusul ar fi aparut in Romania inca de anul trecut. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a solicitat retestarea pneumoniilor suspecte de la finalul lui 2019, in urma carora s-ar putea descoperi cazuri timpurii…

- Donald Trump spune ca are dovezi ca virusul provine dintr-un laborator chinez din Wuhan și amenința China cu taxe vamale. Intrebat daca a vazut dovezi care sa ii confere un “grad ridicat de convingere” ca virusul provine de la Institutul de Virusologie din Wuhan, presedintele american a raspuns hotarat:…