- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, l-a criticat și el pe liderul partidului, Ludovic Orban, dupa ce Rareș Bogdan a spus ca liberalul trebuie sa demisioneze fiindca nu a condus formațiunea in mod corect. „Orban trebuie sa plece. Spun asta pentru ca PNL a pierdut alegerile generale. Din pacate,…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan afirma ca liderul partidului, Ludovic Orban, conduce in mod dictatorial PNL, impunand decizii și ignorandu-i pe ceilalți liberali din conducerea partidului. Rareș Bogdan i-a cerut lui Orban sa-și depuna mandatul de președinte al PNL. „Partidul a fost condus de…

- „Cu excepția unui singur om, toți premierii care au ajuns la Palatul Victoria au ieșit de acolo trancaniți la cap. Au ieșit de acolo cu capul umflat. La toți li se pare ca fara ei universul nu mai funcționeaza, ca sunt mesianici pentru Romania și pentru omenire și niciunul cu excepția lui Emil Boc,…

- In prezent, sunt mai multe curente de opinie in interiorul PNL. Astfel, exista voci care susntine, in continuare, ca Ludovic Orban are toate sansele sa ramana la conducerea PNL si dupa congresul de anul acesta.Exista insa si o parte nemultumita a liberilor, si aici vorbim despre sefii de organizatie…

- ​Dupa ce în cursul zilei au forțat un puci în partid, nemulțumiții din PNL fac un pas înapoi în razboiul cu Ludovic Orban. „A fost o rugaminte a președinților din filiale, nu e nimic razboinic. Consideram ca acum e mult mai important sa dam un guvern rapid. Am considerat…

- Prim-vicepreședintele Partidului Național Liberal, Rareș Bogdan, a declarat, marți, ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va fi cel care va alege premierul plin al Romaniei. Potrivit surselor politice ale Bugetul.ro, Nicolae Ciuca, actualul premier interimar al Romaniei, va fi premierul plin numit…