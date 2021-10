Rareș Bogdan are informații din culise: PNL nu renunță la Florin Cîțu și o spun extrem de răspicat Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat marți seara, la B1 TV, ca Florin Cițu este in continuare opțiunea partidului pentru funcția de prim-ministru. „PNL nu renunța la Florin Cițu și o spun extrem de raspicat și extrem de bine informat. Pentru noi opțiunea este Florin Cițu premier, acum este incarcat și cu opțiunea PNL. Nu pierdem guvernarea, ramanem la guvernare și vom face exact ce am promis in fața romanilor”, a spus Rareș Bogdan. Acesta a subliniat ca pana pe 21 octombrie, Romania trebuie sa aiba un ministru de finanțe pentru ca urmeaza consiliul ECOFIN in urma caruia… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

