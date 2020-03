Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante a anuntat ca se pregateste pentru scenariul in care aproape un milion de romani vor fi trimisi in șomaj tehnic in Romania din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus. Ministrul de Finanțe estimeaza ca aceasta criza sa aiba varful in aprilie, iar apoi, pana in iulie, lucrurile…

- Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, a vorbit, marti seara, la Digi24, despre masurile economice pe care Guvernul le are pregatite si le va adopta in sedinta de miercuri pentru a lupta impotriva pandemiei de coronavirus. Guvernul a facut calcule si se pregateste pentru perspectiva ca 500.000,…

- Sedinta de Guvern va avea loc in regim de videoconferinta si va incepe la ora 17,00, a anuntat Biroul de presa al Executivului, citat de Agerpres. Premierul Ludovic Orban se afla in continuare in autoizolare, dupa ce senatorul PNL Vergil Chitac a fost diagnosticat cu coronavirus. Senatorul…

- Senatorul PSD Daniel Zamfir l-a acuzat luni pe ministrul Finanțelor, Florin Cițu, la audierile din comisiile parlamentare, ca Romania s-a imprumutat de cand au venit la guvernare liberalii cu dobanzi mai proaste decat s-a imprumutat Grecia.Zamfir a zis ca Guvernul s-a imprumutat cu dobanda…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat marți ca subiectul imprumuturilor este exagerat in condițiile in care o țara cu deficit bugetar cum este Romania trebuie sa se imprumute. Ministrul a spus ca la imprumutul extern de joi, 21 ianuarie, Romania a obținut cel mai ieftin cost din istorie,…

- "Mi-am limitat salariul, este 12.000 lei, mai putin decat ca parlamentar. Mi-a scazut salariul, sa stiti, de la Senat aici. Nu doar l-am inghetat, mi-a si scazut. Este vorba de faptul ca, da, incercam si prin acest mod de a tine cheltuielile sub control. Mai este ceva aici. Venim de la un…

- Evaziunea fiscala a ajuns o problema de siguranța naționala, spune Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, pe pagina sa de Facebook. De asemenea, el mai spus ca va introduce, la început de an, în Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) materialele necesare pentru aprobarea strategiei…