Rareş Bogdan, anunţuri de premier: "Vom dubla alocaţiile de la 1 august, vom creşte pensiile cu 40% de la 1 septembrie" Rareș Bogdan a vorbit despre marirea pensiilor și alocațiilor, dar și despre ce ar putea sa se intample cu Guvernul daca nu va pune in aplicare aceste masuri. "Un partid politic - ca e vorba de cel din care fac parte sau altul - care nu va pune in aplicare ce a votat Parlamentul si a promulgat presedintele, va fi afectat intr-un mod catastrofal electoral. Nu putem sa ne jucam cu asta. Cred ca este o problema de filozofie bugetara si de filozofie de guvernare. Cred ca am intrat intr-un cerc vicios in care ne lasam langa doamna Olguța Vasilescu, domnul Budai prinsi in aceasta discutie:… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

