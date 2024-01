Rareș Bogdan anunță "calendarul" schimbării președinților ”Noi vrem sa fim perfectibili. Intotdeauna putem schimba oameni buni cu oameni si mai mai buni”, a declarat Rares Bogdan, duminica seara, la un post TV.Intrebat daca exista altcineva mai bun decat Nicolae Ciuca sa conduca PNL, Rares Bogdan a explicat ca acest lucru va fi stabilit dupa data de 22 decembrie, cand Nicolae Ciuca va prelua mandatul de presedinte al Romaniei de la Klaus Iohannis.”Dupa data de 22 decembrie, data limita, pentru ca daca lucrurile se schimba la Bruxelles, atunci poate fi mai repede. Dar 22 decembrie este data care, potrivit Constitutiei, prietenul dumneavoastra Klaus Iohannis,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

